Заборона викладки сигарет на вітринах може обійтися бюджету в 4 мільярди гривень

На цьому сесійному тижні планується розгляд законопроекту №4030а, який пропонує ввести заборону на викладку тютюнових виробів на вітринах кіосків і магазинів.

За розрахунками Міністерства фінансів, втрати державного та місцевих бюджетів у разі прийняття законопроекту можуть скласти майже 4 млрд. гривень.

І це при тому, що за 7 місяців 2018 р. обсяги реалізації тютюнових виробів в Україні вже знизилися майже на 23% (порівняно з аналогічним періодом 2017 р.), а надходження від сплати акцизу впали на 10%.

Враховуючи, що, за даними Державної фіскальної служби, за 2017 р. чотири тютюнових компанії України увійшли до ТОП-10 найбільших платників податків країни, серйозні недонадходження очікуються не тільки за тютюнового акцизу, але також і з ПДВ, роздрібного акцизу, податку на прибуток.

Серйозні втрати можуть бути і по єдиному податку, який сплачують приватні підприємці та представники малого бізнесу.

Раніше проти прийняття законопроекту виступили в Асоціації міст України і в Американській торговельній палаті. Так, в Асоціації міст України оцінили потенційні втрати місцевих громад від прийняття законопроекту на рівні 858 млн. грн. у рік.

В Інституті економічних досліджень та політичних консультацій доктора економічних наук Ігоря Бураковського, де проводилося дослідження економічного ефекту від даної заборони, заявили, що заборона недостатньо обґрунтована, не дозволить знизити рівень куріння і призведе до зростання тіньового ринку.

Згідно з офіційними висновками Головного науково-експертного управління Верховної Ради, законопроект не може бути прийнятий у запропонованому вигляді. Зокрема експерти згадали низький рівень юридичного супроводу законопроекту, розмитість формулювань, некоректні посилання на Рамкову конвенцію з боротьби з тютюном (РКБТ містить набагато менше заборон, ніж пропонують депутати).