Резерви РФ за тиждень скоротилися на 15 мільярдів доларів
01:15, 26 грудня 2014Різне
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Міжнародні резерви Росії за тиждень з 12 по 19 грудня скоротилися на $ 15,7 млрд до $ 398,9 млрд.
Резерви РФ за тиждень скоротилися на 15 мільярдів доларів / www.photo-moskva.ru
На початку листопада резерви становили майже $430 млрд, на початку жовтня - більше $ 450 млрд.
Резерви впали нижче $400 млрд вперше з серпня 2009 року, пише "Медуза" з посиланням на сайт Центробанку РФ.
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У період кризи в березні 2009 року вони знижувалися до мінімуму в $ 376 млрд.
Як йдеться у повідомленні, міжнародні резерви, зокрема, використовуються в цілях "проведення інтервенцій на валютних ринках для здійснення впливу на обмінний курс валюти і в інших відповідних цілях (таких як підтримання довіри до національної валюти та економіці).
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