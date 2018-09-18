Кабмін призначив Близнюка заступником міністра енергетики

До цього Михайло Близнюк працював віце-президентом держкомпанії "Укртрансгаз".

Кабінет міністрів призначив Михайла Близнюка заступником міністра енергетики та вугільної промисловості України. Про це йдеться в розпорядженні Кабміну №640-р від 12 вересня.

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До цього, Близнюк в 2014-2016 роках працював віце-президентом оператора газотранспортної системи України держкомпанії "Укртрансгаз", в той час, коли президентом цієї компанії був Ігор Прокопів, який був звільнений з посади заступника міністра енергетики та вугільної промисловості в березні 2018 року.

У компанії Близнюк відповідав за державні закупівлі.

Навесні 2016 року Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу щодо проведення службовими особами "Укртрансгазу" держзакупівель товарів, робіт і послуг за завищеними цінами. За даними ЗМІ, одним з фігурантів цієї справи є Близнюк.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня Кабмін призначив заступником міністра енергетики та вугільної промисловості України Юлію Підкоморну.