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Кубів розповів, як просуваються переговори з МВФ

14:22, 18 вересня 2018
Різне
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Ілюстрація REUTERS

Переговори з Міжнародним валютним фондом проходять у позитивному ключі для отримання підтримки нашою країною, а Україна завжди виконує дані кредитору зобов'язання.

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Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі Україною Степан Кубів, відповідаючи на питання журналістів, чи дійсно Кабінет міністрів домовився з МВФ про поступове підвищення ціни на газ для населення.

"Принципові домовленості з МВФ проходять у позитивному тренді і позитивному вирішенні питань отримання підтримки Україною. Всі зобов'язання, які брала на себе Україна, вона завжди виконує в тих чи інших домовленостях, які носять характер відстоювання інтересів держави", - сказав Кубів.

Як повідомляв УНІАН, для продовження співпраці з МВФ Україна повинна була переглянути державний бюджет для його відповідності цільових показників дефіциту в рамках програми співпраці і забезпечити перехід до ринкового механізму формування цін на газ для населення.

Поточна програма України і МВФ обсягом 17,5 мільярда доларів, з яких Україна отримала 8,7 мільярда доларів, закінчується навесні 2019 року. У 2018 році Національний банк і Міністерство фінансів розраховують у рамках цієї програми отримати 1,9 мільярда доларів.

29 серпня Кабінет міністрів продовжив дію Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення суспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу до 1 жовтня, тим самим залишивши незмінною ціну на газ для населення.

Ціна газу для населення становить 4942 гривні за тисячу кубометрів, а з урахуванням податку на додану вартість і зборів, що включають транспортування, - 6958 гривень за тисячу кубометрів.

18 вересня голова правління НАК "Нафтогаз Україна" Андрій Коболєв заявив, що уряд України на переговорах з Міжнародним валютним фондом досягла принципової домовленості про поступове підвищення ціни газу для населення до рівня імпортного паритету до квітня 2020 року.

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Теги: #місія МВФ#місія МВФ в Україні