П'ятницький став радником Яценюка з питань імпорту

Раніше П'ятницький був звільнений з посади заступника міністра економічного розвитку і торгівлі - торгового представника України.

Валерія П‘ятницького призначено радником прем'єр-міністра України, повідомили УНІАН у прес-службі уряду. Як підкреслили в прес-службі, він займатиметься питаннями стабілізації імпорту. Раніше П‘ятницького було звільнено з посади заступника міністра економічного розвитку і торгівлі - торгового представника України.

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