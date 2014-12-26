П'ятницький став радником Яценюка з питань імпорту

13:51, 26 грудня 2014
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Раніше П'ятницький був звільнений з посади заступника міністра економічного розвитку і торгівлі - торгового представника України.

Фото УНИАН

Валерія П‘ятницького призначено радником прем'єр-міністра України, повідомили УНІАН у прес-службі уряду.

Як підкреслили в прес-службі, він займатиметься питаннями стабілізації імпорту.

Раніше П‘ятницького було звільнено з посади заступника міністра економічного розвитку і торгівлі - торгового представника України.

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