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Сайт "Фармака" зазнав атаки після повідомлень про успіхи компанії в Росії

15:51, 19 вересня 2018
Різне
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Ілюстрація REUTERS

Про це повідомляє громадський рух "Національний спротив"

"Сьогодні невідомі патріоти "поклали" сайт компанії Фармак, яка пишалася збільшенням товарообігу з РФ", - повідомляє "Національний спротив" на своїй сторінці в Facebook.

Також активісти опублікували скріншот непрацюючого сайту компанії "Фармак".

Раніше в ЗМІ були опубліковані новини про те, що "Фармак" нарощує обсяги експорту за рахунок російського ринку. Зокрема, повідомлялося про плани компанії за 3 роки наростити експорт до Російської Федерації в півтора рази.

Відповідні дані містилися в звіті компанії, підготовленому для акціонерів і кредиторів. Як випливало з оприлюдненого в ЗМІ документа, Росія є найбільш швидкозростаючим ринком збуту української продукції фармацевтичної компанії.

Зокрема, в 2017 році "Фармак" збільшив експорт ліків на 31%. В грошовому відношенні зростання експорту в минулому році становило більше 70 мільйонів доларів. За результатами 2017 року в структурі зарубіжних продажів домінували Польща, Узбекистан та Росія. Експорт до Польщі становив 28,3% загального обсягу експорту ПАТ "Фармак", в Узбекистан – 20,9%, в Росії – 16,7%.

Згідно зі звітом компанії, прогнозується зростання обсягів експорту на 33% у поточному році порівняно з попереднім. При цьому, зростання зарубіжних поставок в 2018 році очікується за рахунок збільшення експорту до Російської Федерації. Питома вага цієї країни у структурі експорту ПАТ "Фармак" становитиме 18,6%, збільшившись майже на 2 відсоткових пункти порівняно з 2017 роком і на 7 процентних пунктів, або в півтора рази – порівняно з 2016 роком. Частка Польщі скоротиться на 2,8% - до 25,5% у порівнянні з минулим роком, і на 7,8% - порівняно з позаминулим роком.

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції, в столиці РФ р. Москві функціонує представництво ПАТ "Фармак". На офіційному сайті компанії зазначається, що чисельність персоналу російського представництва становить 76 осіб.

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Теги: #кібератака