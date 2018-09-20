Більшість невиконаних Україною вимог перенесли до нового макрофіну - Єврокомісія

Граничний термін програми макрофінансової допомоги ЄС визначений за тривалістю чинної програми співпраці України з МВФ, тобто до весни наступного року.

Європейська комісія перенесла до нової програми макрофінансової допомоги більшість вимог, які Україна не виконала у попередній програмі.

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Про це інформує Европейская правда з посиланням на заяву віце-президента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса.

"Попередня, третя програма макрофінансової допомоги ЄС не була завершена Україною. Та більшість невиконаних вимог перенесені до нової програми. Йдеться про антикорупційну сферу, включаючи створення антикорупційного суду, перевірку декларацій держслужбовців, перевірку кінцевих власників компаній", - сказав Домбровскіс.

Він зазначив, що граничний термін програми макрофінансової допомоги ЄС визначений за тривалістю чинної програми співпраці України з МВФ, тобто до весни наступного року.

"Для нас не важливо, яка програма діятиме – стара чи нова. Головне, щоб вона була. Якщо замість діючої програми із фондом ви отримаєте нову, для нас нічого не зміниться", - зазначив він.

Як відомо, Україна минулого року не отримала третій транш у суммі 600 мільйонів євро із попередньої програму макрофіну.

Причиною цього стало небажання запроваджувати автоматичну перевірку електронних декларацій, переглянути е-декларування для активістів та створити реєстр кінцевих власників підприємств.