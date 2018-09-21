Кабмін звільнив секретаря Мінекології за порушення присяги держслужбовця

Дмитренко систематично перешкоджав оголошенню конкурсів на зайняття посад в держслужбі, не призначав на посади переможців конкурсів, скасовував і переносив конкурси.

Кабінет міністрів звільнив Геннадія Дмитренка з посади державного секретаря Міністерства екології та природних ресурсів за порушення присяги державного службовця.

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Про це йдеться в розпорядженні Кабміну №655-р від 19 вересня 2018 року.

"Звільнити Дмитренка Геннадія Васильовича з посади державного секретаря Міністерства екології та природних ресурсів України... за вчинення дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 1 частини другої статті 65 зазначеного Закону (порушення Присяги державного службовця)", - йдеться в розпорядженні.

Дмитренко обіймав посаду держсекретаря з січня 2017 року, а 28 лютого 2018 року він був звільнений рішенням Кабміну від займаної посади на час здійснення дисциплінарного провадження.

За даними ЗМІ, Дмитренко систематично перешкоджав оголошення конкурсів на зайняття посад в держслужбі, не призначав на посади переможців конкурсів, скасовував і переносив конкурси.

Як повідомляв УНІАН, минулого року прем'єр-міністр України Володимир Гройсман анонсував намір залучити в урядові структури 1000 молодих кадрів для підвищення ефективності державного управління.

Уряд планує реформувати 10 з 18 міністерств у рамках покращення функціонування державної служби.

При міністерствах введений інститут держсекретарів, який має розмежувати політичні та адміністративні функції керівників відомств. В додаток до цього вводяться так звані генеральні директорати, які, в свою чергу, поділяться на управління і відділи, адміністративно вони будуть підкорятися держсекретаря міністерства.

Реформа фінансується за рахунок коштів Європейського Союзу в обсязі 104 мільйонів євро.