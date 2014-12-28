Голова НБУ Гонтарева готова зустрітися з пресою 30 грудня

Про це йдеться в заяві прес-служби НБУ. «Голова Національного банку готова надати відповіді на запитання народних депутатів Верховної Ради і вести конструктивний діалог з парламентарями щодо шляхів стабілізації вітчизняної економіки та першочергових кроків органів влади у цьому напрямку. Однак, незважаючи на заяви деяких депутатів, голові Національного банку в черговий раз не була надана можливість виступити на засіданні Верховної Ради», - наголошується в заяві НБУ з посиланням на порядок денний пленарного засідання парламенту 28 грудня.

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Нагадаємо, голова НБУ Валерія Гонтарева планувала в п'ятницю 26 грудня виступити на засіданні Верховної Ради з доповіддю про поточний стан грошово-кредитного ринку і в банківському секторі, проте пізніше парламент прийняв рішення змінити формат роботи пленарного засідання на роботу в комітетах.

В ході сьогоднішнього засідання парламенту йде активне обговорення законопроектів, пов'язаних із затвердженням держбюджету на 2015 рік, і порядок денний парламенту не містить інформації про виступ голови НБУ.