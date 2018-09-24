Китайського мільярдера підозрюють у фінансових махінаціях

У січні 2017 року стало відомо про зникнення мільярдера — невідомі вивезли його з готелю Four Seasons у Гонконзі.

Китайського мільярдера Сяо Цзяньхуа запідозрили у фінансових махінаціях і дачі хабарів, зараз суд у Шанхаї готується до початку судових розглядів.

Читайте такожКитай збирається виділити $60 мільярдів фінансової допомоги на розвиток Африки

Про це повідомляє газета South China Morning Post з посиланням на джерела, передає РБК.

За їхніми словами, попереднє судове засідання пройшло на початку вересня. За словами одного з джерел, слухання розпочнуться вже через кілька днів. Однак співрозмовник, знайомий із справою мільярдера, заявив, що розслідування може зайняти більше часу, а судовий розгляд почнеться значно пізніше.

Джерела газети відзначають, що Сяо Цзяньхуа міститься у місті Сучжоу в провінції Цзянсу на сході Китаю. У січні 2017 року стало відомо про зникнення мільярдера — тоді, за даними Reuters, невідомі вивезли його з готелю Four Seasons в Гонконзі.

Газета відзначає, що в останні місяці він писав листи китайським чиновникам, включаючи голову КНР Сі Цзіньпіна, в яких просив помилування. За інформацією Reuters, після зникнення Сяо Цзяньхуа його компанія Tomorrow Holdings виставила на продаж свої частки в двох банках та інвесткомпанії New China Trust.

Сяо Цзяньхуа в 2016 році зайняв 32-гу сходинку в списку найбагатших людей Китаю Hurun Report (китайський аналог списку Forbes), його статки оцінювалися в $6 млрд.