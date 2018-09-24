За рівнем життя Україна досі між Кубою та Македонією - дослідження

Роком раніше наша країна також посіла 64-е місце серед 128 країн світу.

Україна посіла 64-е місце за рівнем соціального розвитку серед 146 країн світу, після того як роком раніше наша країна посіла 64-е місце серед 128 країн.

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Про це свідчать підсумки щорічного дослідження "Індекс соціального розвитку", розробленого американською неурядовою організацією Social Progress Imperative за підтримки Deloitte.

За результатами дослідження, Україна розташувалася між Кубою і Македонією, продовжуючи залишатися в групі країн з розвитком вище середнього.

Разом з тим зазначається деяке покращення показників в категоріях "Основні потреби людини", "Основи благополуччя" і "Можливості".

Рівень ВВП України на душу населення підвищився з 7,457 тисячі доларів в 2017 році до 7,668 тисячі доларів в 2018 році.

Лідером рейтингу стала Норвегія, тоді як Центральна Африканська Республіка посіла останню 146-ю сходинку.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками щорічного дослідження "Індекс соціального розвитку", розробленого американською неурядовою організацією Social Progress Imperative за підтримки Deloitte, Україна в 2017 році посіла 64-е місце за рівнем життя серед 128 країн світу, увійшовши до групи країн з соціальним розвитком вище середнього.