Родзинського відсторонили від банкрутства "Промтехсервіс"

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду визнав незаконним призначення ліквідатором БПФ ПО "Промтехсервіс" Анатолія Родзинського і відновив на посаді незалежного ліквідатора Олександра Чернишенка.

Таке рішення було винесено 20 вересня 2018 року.

Також Касаційний суд підтвердив законність включення "Укрсоцбанк" до реєстру вимог кредиторів, як головного кредитора на суму понад 10 млн. грн. і визнав правомірним скасування результатів аукціону від 19 липня 2017 року, коли був проведений аукціон з реалізації заставного об'єкта.

По випадковості переможцем аукціону стала дочка боржника – Ганна Казакова, яка запропонувала 521 тис. грн за майже 2 тис. квадратних метрів комерційної нерухомості, що майже в 20 разів нижче ринкової вартості об'єкта.

Судом було встановлено, що реалізація нерухомого майна, яке є предметом забезпечення вимог Великого кредитора, сталося без його згоди і дані торги 18 березня 2018 року були визнані недійсними. Надалі вища інстанція підтвердила обгрунтованість цього рішення.

Вища судова інстанція ще раз підтвердила незаконність дій колишнього ліквідатора Анатолія Родзинського щодо заставного майна з порушенням прав кредиторів.

Нагадаємо, раніше незважаючи на рішення Апеляційного суду Харкова арбітражний керуючий Родзинський Анатолій виставив на аукціон майно підприємства–банкрута БПФ ПО "Промтехсервіс", поручителя за кредитку харківського бізнесмена Казакова.

Переможцем в конкурсі на проведення незаконного аукціону стала ТОВ "СТОРГОВ", яку в 2009-2011 роках очолював Анатолій Родзинський.

На даний момент арбітражний керуючий продовжує за дорученням представляти інтереси "СТОРГОВ" в інших органах і організаціях.

Торги були скасовані, але ТОВ "СТОРГОВ" досі не повернуло учасникам невдалого аукціону внесок у розмірі 1,2 млн грн.

За фактом шахрайських дій ТОВ "СТОРГОВ" і його керівника Тетяни Титар відкрито кримінальне провадження.