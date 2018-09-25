США і Південна Корея підписали договір про вільну торгівлю

Після підписання угоди Дональд Трамп заявив, що країни показали рідкісний «приклад дружби і сотррудничества в торгівлі».

Президент США Дональд Трамп і глава Південної Кореї Мун Чже Ін підписали новий договір про вільну торгівлю між країнами.

Як передає РБК з посиланням на CNBC, в рамках угоди Сеул вдвічі (з 25 до 50 тис.) збільшить кількість автомобілів американських виробників, які допустять на південнокорейський ринок без додаткових модифікацій, із використанням прийнятих у США стандартів безпеки.

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Крім того, Південна Корея визнає встановлені в США стандарти з безпеки для навколишнього середовища і кількості шкідливих речовин у вихлопних газах.

Південна Корея також погодилася змінити свою позицію щодо підтримки внутрішніх виробників фармацевтичної продукції та «забезпечити справедливе ставлення» до товарів з США.

Крім цього, Вашингтон і Сеул домовилися, що імпорт сталі з Південної Кореї в США буде обмежений на рівні 70% від обсягів з 2015 по 2017 рік.

Як передає Reuters, після підписання угоди Трамп заявив, що країни показали рідкісний «приклад дружби і співробітництва в торгівлі».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня США і Мексика досягли домовленості щодо нової угоди про вільну торгівлю.

Трамп, виступаючи у Вашингтоні, назвав угоду з Мексикою "дуже хорошою". Він зазначив, що домовленість із Мексикою означає кінець угоди NAFTA (North American Free Trade Agreement - Північноамериканська угода про вільну торгівлю). Президент США додав, що "ми побачимо, Канада стане частиною угоди".

США, Канада й Мексика підписали угоду NAFTA в 1992 році, через два роки воно набуло чинності.