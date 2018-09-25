В Україні виявили понад 5 тисяч неофіційних працівників

Податківці за порушення донарахували роботодавцям 843 мільйони гривень податків і зборів.

Державна фіскальна служба України за січень-серпень 2018 року виявила 5,1 тисячі найманих працівників без оформлення трудових відносин.

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Як повідомляється на сайті ДФС, в результаті перевірок податківці донарахували роботодавцям 843 мільйони гривень податків і зборів за порушення законодавства при виплаті заробітних плат, у тому числі 642 мільйони гривень податку на доходи фізосіб, 173 мільйона гривень єдиного внеску та 28 мільйонів гривень військового збору.

Зазначається, що за 8 місяців ДФС встановила порушення податкового законодавства у 46% перевірених суб'єктів господарювання.

Крім того, за результатами роз'яснювальної роботи з роботодавцями вони додатково уклали 39,7 тисячі трудових договорів з найманими працівниками.

Як повідомляв УНІАН, Державна фіскальна служба при проведенні в 2017 році перевірок суб'єктів господарювання, які виплачували заробітну плату та інші доходи фізичним особам, виявила порушення податкового законодавства у 60% платників. За результатами перевірок до бюджету було донараховано близько 819 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб, понад 122 мільйонів гривень єдиного внеску і майже 33 мільйони гривень військового збору.