Час очікування киянами документів на землю скоротився з 2,5 тижнів до 15 хвилин – КМДА

Довідку про грошову оцінку тепер можна отримати щодня протягом 15 хвилин із моменту звернення.

На чітку вимогу киян прибрати зайву бюрократію Департамент земельних ресурсів КМДА суттєво спростив процедуру видачі документів.

Про це повідомив директор Департаменту Петро Оленич в інтерв’ю «OpenKyiv».

«За невеликий проміжок часу у нас вже є реальні досягнення у цьому напрямку. Структуру роботи Департаменту змінено у такий спосіб, щоб зменшити кількість документів, черг за ними та зекономити час киян. Раніше прийом громадян підрозділами Департаменту відбувався лише два рази на тиждень і тривав обмежену кількість годин. Після звернення людям доводилося чекати два з половиною тижні і приходити вдруге, щоб отримати довідку. Сьогодні ж процедура отримання довідки зводиться до одного документу і одного відвідування Департаменту», – сказав Петро Оленич.

Наприклад, довідку про грошову оцінку тепер можна отримати щодня протягом 15 хвилин із моменту звернення. А вже найближчим часом цю довідку можна буде отримати онлайн через «кабінет киянина» за допомогою цифрового підпису, BankID або картки киянина.

Крім того, у майбутньому заплановано надавати всі послуги Департаменту за допомогою електронних сервісів.

«Наразі спільно із Державною фіскальною службою України ми тестуємо електронну систему обліку договорів оренди, а також здійснення плати за землю у режимі онлайн. У такий спосіб ми зможемо контролювати виконання договірних відносин та своєчасно отримувати орендну плату в бюджет міста. Це дуже важливий крок до впорядкування земельних відносин у Києві, забезпечення їхньої прозорості та ефективності згідно зі світовими стандартами», – переконаний Петро Оленич.

Він також додав, що Департамент тісно співпрацює із фахівцями технології міського управління Kyiv Smart City у процесах планування міського середовища.