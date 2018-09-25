У КМДА планують звільнити киян від оплати ремонту та заміни теплових лічильників

Виконання цього переліку робіт більш доцільно здійснювати за рахунок міських коштів, аби не перекладати їхню вартість на споживачів.

У Києві планують впровадити програму збереження будинкових теплолічильників. Вона передбачає заміну, ремонт та охорону обладнання, що системно встановлювалось останні три роки і яке дає можливість людям сплачувати менше за тепло. Про це під час розширеного засідання Колегії Київської міської державної адміністрації заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Він підкреслив, що виконання цього переліку робіт більш доцільно здійснювати за рахунок міських коштів, аби не перекладати їхню вартість на споживачів.

Відповідно до Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», вартість встановлення, заміни, повірки, абонентського обслуговування будинкових приладів обліку покладені на споживачів комунальних послуг.

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«На тлі високих цін на тепло й гарячу воду, створювати додаткове фінансове навантаження на мешканців є недоцільним. Тому ми пропонуємо запровадження міської програми, яка би включала комплекс заходів: не лише заміну й повірку, а й облаштування приміщень та встановлення систем охорони в будинку. Адже сьогодні ми маємо часті крадіжки обладнання лічильників. Лише за останні місяці ми маємо 400 випадків крадіжок», – сказав Петро Пантелеєв.

Він зазначив, що фахівці проаналізували потребу і визначили основні напрямки програми – ремонт, повірка, заміна, закупівля охоронного обладнання та облаштування приміщень до потреб служби охорони. Загальна вартість робіт – 37 млн грн.

«Виділення коштів на цю програму не лише вбереже від крадіжок і вандалізму дороговартісне обладнання теплолічильників, а й дасть змогу людям мати нарахування лише за фактично спожите тепло, що дозволить економити на послугах у відносно теплі періоди опалювального сезону», – сказав заступник голови КМДА.

Петро Пантелеєв наголосив, що проект відповідного рішення буде винесений на сесію і КМДА сподівається на підтримку цієї програми.