У Держінспекції не бачать ризиків для платформи "Прозора ДАБІ", крім хакерів

Повноцінний запуск платформи запланований на листопад цього року.

Повноцінний запуск платформи "Прозора ДАБІ" (Державна архітектурно-будівельна інспекція – УНІАН), що дозволяє у відкритому режимі спостерігати за станом розгляду дозвільних документів, є кроком у боротьбі з корупцією в будівельній галузі.

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Про це під час брифінгу після засідання Кабінету міністрів заявив голова Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) Олексій Кудрявцев.

"Запуск цієї платформи – це свідомий крок по боротьбі з корупцією. Коли вона запрацює в повну силу – а ми до кінця жовтня плануємо підключити всі наші обласні управління, а також запропонуємо всім місцевим органам Держархбудінспекції місцевих громад також підключитися – ми плануємо, що вся дозвільна документація буде у відкритому доступі", - сказав він.

Кудрявцев зазначив, що платформа працює вже другий тиждень, і він на даний момент не бачить жодних ризиків, які можуть завадити її повноцінному запуску.

"Я не бачу ризиків, тільки якщо якісь хакери не зроблять так, щоб наш сайт деякий час не працював", - сказав він.

Як додав присутній на брифінгу віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, дана платформа в онлайн-режимі буде демонструвати, на якому етапі розгляду знаходиться та чи інша дозвільна документація.

"Ця система чітко покаже кожному інвестору, де саме знаходяться його документи, як вони обробляються, хто відповідальний за цю обробку, яке прийняте рішення і на підставі чого прийнято рішення", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні уряду 26 вересня Державна архітектурно-будівельна інспекція представила відкриту систему під назвою "Прозора ДАБІ".