Туреччина відмовилася виконувати санкції США проти Ірану
13:37, 27 вересня 2018Різне
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Туреччина готова підтримати антиіранські санкції лише за умови, що вони будуть накладені ООН.
Глава турецького МЗС Мевлет Чавушоглу / REUTERS
Глава турецького МЗС Мевлет Чавушоглу заявив, що Анкара буде укладати торговельні угоди з Іраном, незважаючи на санкції США.
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Про це повідомляє Росбалт.
"Ми продовжимо торгівлю з Іраном, Росією та іншими. Туреччина є суверенною і незалежною країною", - заявив він.
Чавушоглу зазначив, що Туреччина готова підтримати антиіранські санкції за умови, що вони будуть накладені лише ООН.
Раніше радник Дональда Трампа з нацбезпеки Джон Болтон заявив, що Білий дім не дозволить нікому обходити санкції відносно Ірану. А президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зазначив зі свого боку, що США втягують світ в економічну війну.
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