Туреччина відмовилася виконувати санкції США проти Ірану

Туреччина готова підтримати антиіранські санкції лише за умови, що вони будуть накладені ООН.

Глава турецького МЗС Мевлет Чавушоглу заявив, що Анкара буде укладати торговельні угоди з Іраном, незважаючи на санкції США.

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Про це повідомляє Росбалт.

"Ми продовжимо торгівлю з Іраном, Росією та іншими. Туреччина є суверенною і незалежною країною", - заявив він.

Чавушоглу зазначив, що Туреччина готова підтримати антиіранські санкції за умови, що вони будуть накладені лише ООН.

Раніше радник Дональда Трампа з нацбезпеки Джон Болтон заявив, що Білий дім не дозволить нікому обходити санкції відносно Ірану. А президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зазначив зі свого боку, що США втягують світ в економічну війну.