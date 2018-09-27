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Туреччина відмовилася виконувати санкції США проти Ірану

13:37, 27 вересня 2018
Різне
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Глава турецького МЗС Мевлет Чавушоглу / REUTERS

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Про це повідомляє Росбалт.

"Ми продовжимо торгівлю з Іраном, Росією та іншими. Туреччина є суверенною і незалежною країною", - заявив він.

Чавушоглу зазначив, що Туреччина готова підтримати антиіранські санкції за умови, що вони будуть накладені лише ООН.

Раніше радник Дональда Трампа з нацбезпеки Джон Болтон заявив, що Білий дім не дозволить нікому обходити санкції відносно Ірану. А президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зазначив зі свого боку, що США втягують світ в економічну війну.

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Теги: #санкції проти Ірану#відносини США і Туреччини