Туркменістан скасовує безкоштовні газ, світло, воду і сіль

За словами президента країни, уряд ухвалив таке рішення, щоб продовжити «розвиток вільних ринкових відносин в економіці Туркменістану»

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов підписав указ, який з 1 січня 2019 року скасовує безкоштовне надання населенню електрики, газу, питної води і харчової солі. Постанова опублікована на сайті державного інформагентства країни.

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Тепер жителі Туркменістану будуть платити за всі комунальні послуги, але, стверджує президент, за «пільговими цінами». В останній рік держава надавала певний ліміт користування комунальними послугами, а все, що було понад норму, люди оплачували самі, пише «Радіо свобода».

«У нелегкий перехідний період були введені пільги з безкоштовного користування газом, електроенергією, водою, сіллю, встановлені мінімальні тарифи на комунальні послуги й інші пільги. Але часи змінюються. Вимога сьогоднішнього дня – ефективне використання природних ресурсів, адаптація життя суспільства, держави, кожної людини до ринкових відносин. Разом із тим природні багатства країни повинні служити не тільки нинішньому, але й прийдешнім поколінням», – сказав президент.

Пропозиція про повне скасування пільг була внесена Халк Маслахти – Народною радою.

За словами Бердимухамедова, уряд ухвалив таке рішення, щоб продовжити «розвиток вільних ринкових відносин в економіці Туркменистану».

На своєму виступі перед Радою 25 вересня президент країни заявив, що доходи жителів Туркменістану «помітно зросли», а також з’явилися «широкі можливості для заробітку».

Восени 2017 року Бердимухамедов підписав указ, який лімітував безкоштовне користування комунальними послугами. Тоді в уряді теж заявляли про поліпшення добробуту людей.