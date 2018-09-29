Ілон Маск і Марк Цукерберг втратили за день 3,5 мільярда доларів

За п'ятницю Марк Цукерберг втратив $2 млрд, а Ілон Маск - 1,5 мільярда доларів.

Для засновника Facebook Марка Цукерберга і глави Tesla Inc. Ілона Маска 28 вересня виявився невдалим днем.

За п'ятницю обидва підприємця втратили $2 млрд і $1,5 млрд відповідно, пише РБК з посиланням на Bloomberg.

Статки Маска, як нагадує Bloomberg, знизилося після повідомлень про те, що Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) відкрила проти нього справу, запідозривши голову Tesla в тому, що він ввів інвесторів в оману.

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Претензії комісії, як вказував Reuters, були пов'язані з повідомленням Маска в Twitter від 7 серпня, в якому він заявив про готовність викупити акції Tesla з ринку по $420 (пізніше від цієї ідеї бізнесмен відмовився). Однак коли підприємець писав про підтримку викупу з боку знайденого ним інвестора, він ввів інвесторів в оману, заявили в SEC. Підстав робити такі заяви у голови Tesla, як вважають автори позову, не було. Сам Маск, коментуючи звинувачення, запевнив, що завжди був чесний по відношенню до інвесторів.

Капітал Цукерберга 28 вересня скоротився на $2 млрд після того, як Facebook Inc. розповіла, що на цьому тижні виявила на своєму сайті уразливість, яка торкнулася майже 50 млн акаунтів соцмережі. Чи вдалося хакерам в результаті атаки отримати доступ до облікових записів, Facebook поки не встановили, однак заходи, за словами віце-президента компанії Гая Розена, вже зробили.

Акції Facebook на тлі новин про уразливість до 15:50 за місцевим часом (22.50 за київським) знизилися на Нью-Йоркській біржі на 2,71%, до $164,26. Акції Tesla до цього ж часу з початку дня впали на 13,86%, до $265,03 за один цінний папір.

Без обліку понесених у п'ятницю втрат статок Маска, згідно Bloomberg Billionaires Index, становить близько $21,6 млрд. Капітал Цукерберга оцінюється приблизно в $64,6 млрд.