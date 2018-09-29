Президент підписав закон про «єдине вікно» на митниці

Запровадження норм закону забезпечить виконання низки міжнародно-правових зобов’язань України у рамках Світової організації торгівлі.

Президент Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо запровадження механізму «єдиного вікна» та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України».

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, законом вносяться зміни до Митного кодексу України та низки законів України в частині спрощення нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

«Я буду сприяти як боротьбі з контрабандою, так і захисту сервісу суб'єктів господарювання», - прокоментував глава держави підписання Закону.

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«Це прозоре і відкрите вікно для суб'єктів господарювання, відкрите для бізнесу, відкрите для інвестицій і точно покращить інвестиційний клімат в державі», - наголосив він.

Реалізація закону дасть змогу повноцінно запровадити механізм «єдиного вікна» шляхом оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України, що прискорить процес проведення експортно-імпортних операцій та, відповідно, поліпшить інвестиційну привабливість і рейтингові показники України, такі як Doing Business та Індекс ефективності логістики.

Закону, зокрема забезпечить оптимізацію та спрощення процедур проведення державних видів контролю під час здійснення зовнішньоекономічних операцій; зменшить кількість контролюючих органів в пунктах пропуску через державний кордон України та в місцях митного оформлення товарів і транспортних засобів всередині країни; покращить експортний потенціал України; зменшить витрати суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, що експортують товари з України; зменшить кількість дозвільних документів, які подаються при митному оформленні товарів та їх пропуску через митний кордон України; зменшить адміністративний тиск та фінансові витрати для бізнесу завдяки зменшенню кількості контролюючих органів, з якими взаємодіють суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності; зменшить ризик корупційних дій за рахунок впровадження безпаперової взаємодії між посадовими особами державних органів та суб’єктами господарювання.

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Крім того, запровадження норм закону забезпечить виконання низки міжнародно-правових зобов’язань України у рамках Світової організації торгівлі: щодо створення та підтримки єдиного вікна, передбаченого пунктом 4 статті 10 Угоди про спрощення процедур торгівлі, яка є частиною Марракеської угоди про заснування СОТ; щодо приведення існуючих на сьогодні процедур контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України, та законодавчих підстав для їх здійснення у відповідність з Угодою СОТ «Про застосування санітарних та фітосанітарних заходів», яка є невід’ємною частиною Угоди про заснування Світової організації торгівлі і обов’язкова для всіх членів СОТ, у тому числі й для України.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня Верховна Рада повторно ухвалила закон щодо оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України та законодавчого впровадження механізму «єдиного вікна» на митниці з пропозиціями президента.