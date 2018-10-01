США, Канада та Мексика уклали нову угоду про вільну торгівлю замість NAFTA

Американські виробники отримали доступ до канадського молочному ринку, а Канада домоглася збереження механізму вирішення торгових спорів.

Представники США, Канади та Мексики домовилися про переукладання Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (NAFTA).

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Про це йдеться в повідомленні на сайті канадського уряду. За кілька годин до офіційного оголошення про підсумки переговорів про це з посиланням на високопоставлене джерело також повідомиа канадський телеканал CBC News, передає РБК.

«Сьогодні Канада, США та Мексика уклали угоду про нову, модернізовану торговельну угоду в XXI столітті. Вона призведе до вільніших ринкових відносин, справедливішої торгівлі та сталого економічного зростання в нашому регіоні», — наголошується на сайті уряду Канади.

Тепер угода, як уточнили в прес-службі, також змінить свою назву. Замість NAFTA (North American Free Trade Agreement) воно буде іменуватися USMCA (the United States — Mexico — Canada Agreement — Угода США, Мексики та Канади).

Нова домовленість, як зазначили в канадському уряді, «зміцнить середній клас, а також створить хороші, високооплачувані робочі місця і нові можливості для майже півмільярда людей, які називають Північну Америку домом».

Умови USMCA у повідомленні на сайті уряду Канади не зазначаються. Однак, за інформацією джерела CBC News, ключовим пунктом договору є розширений доступ американських виробників на канадський молочний ринок. З іншого боку, в новій угоді, як зазначає телеканал, буде збережена ст. 19 про вирішення торговельних спорів, проти чого виступали США. Деталі домовленості, за даними CBC, будуть опубліковані найближчим часом.

Трьома днями раніше президент США Дональд Трамп відмовив канадському прем'єру Джастіну Трюдо в особистій зустрічі на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку. Відмову він пояснив «поганими переговорами» з Канадою щодо NAFTA.

Перегляд NAFTA був одним із передвиборних обіцянок Трампа. Він стверджував, що створення зони вільної торгівлі призвело до втрати робочих місць сотнями тисяч американців, і краще її зовсім скасувати, ніж залишати в нинішньому вигляді. Обговорювалося питання двох окремих угод з кожною з країн замість загального NAFTA, особливо після введення американською стороною мит на ввезення сталі і алюмінію.

Спірними питаннями для Вашингтона і Мехіко були мита на зібрані в Мексиці автомобілі, а також контроль за нелегальною міграцією в США. У кінці серпня Трамп заявив, що з Мехіко вдалося досягти певних домовленостей, проте їх суть не розкрив.