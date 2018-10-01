У Росії почали зберігати всі записи розмов і листування абонентів

Оператори зв'язку тепер почнуть зберігати в повному обсязі весь інтернет-трафік користувачів за останні 30 діб.

У Росії сьогодні, 1 жовтня, набуває чинності чергове положення так званого «закону Ярової». Оператори зв'язку тепер почнуть зберігати в повному обсязі весь інтернет-трафік користувачів за останні 30 діб.

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Під зберігання в спеціальних накопичувачах інформації відсьогодні підпадають голосові і текстові повідомлення, зображення, відео та інші види інтернет-трафіку, пише «Ехо Москви».

Масиви даних за останні 30 діб будуть зберігатися протягом 6 місяців. При цьому щорічно ємність накопичувачів повинна збільшуватися на 15% протягом п'яти років з дати їх введення в експлуатацію. Ці норми повинні були набути чинності ще з 1 липня, проте уряд РФ ввів тримісячне відтермінування. В результаті з цієї дати оператори зв'язку почали зберігати тільки аудіозаписи розмов та SMS. Їх також, згідно з «пакетом Ярової», необхідно зберігати протягом 6 місяців.

Між тим, Кабмін РФ лише минулого тижня підготував проект параметрів накопичувачів, які повинні придбати оператори зв'язку. Це пов'язано з вимогою переходу на російські сховища, схвалені ФСБ. При цьому оператори зв'язку можуть тримати дані на накопичувачах інших компаній, однак це також повинні будуть узгодити спецслужби.

Експерти раніше оцінювали витрати на реалізацію «закону Ярової» в 45 млрд рублів.