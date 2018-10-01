Мін'юст США судиться з владою Каліфорнії через закон про інтернет

Закон про мережеву нейтральність забороняє інтернет-провайдерам блокувати або обмежувати доступ до певного контенту або додатків.

Міністерство юстиції США подало позов до суду проти влади штату Каліфорнія через закон про мережеву нейтральність, згідно з яким інтернет-провайдерам заборонено блокувати або обмежувати доступ до певного контенту або додатків. Про це повідомляється на сайті відомства.

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У Мін'юсті назвали дії влади штату незаконними, звинувативши їх у спробі "підірвати дерегулюючий підхід федеральної влади" в інтернеті, передає РБК.

«Законодавчі збори Каліфорнії знову прийняли в штаті радикальний і неправомірний закон, намагаючись перешкодити політиці федеральної влади», — заявив генпрокурор Джеф Сешнс. За його словами, міністерству доводиться витрачати дорогоцінний час і ресурси на подачу позову».

Закон про мережеву нейтральність був прийнятий в лютому 2015 року при адміністрації президента Барака Обами. У грудні 2017 року Федеральна комісія з комунікацій (FCC) скасувала цей закон. У комісії обґрунтували це підтримкою «відкритості інтернету».

Через закон, за даними FCC, ряд великих інтернет-провайдерів, таких як Comcast і Verizon, не міг «прискорювати або сповільнювати трафік з певних веб-сайтів і додатків». Також постачальників інтернет-послуг заборонили блокувати сайти або сповільнювати доступ до онлайн-контенту».