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Призначений новий керівник Instagram

10:14, 02 жовтня 2018
Різне
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Ілюстрація REUTERS

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«Адам повинен створити нову команду, він знайде людей на керівні посади ключових підрозділів», — заявили співзасновники соцмережі, передає «Комерсант».

Моссері починав свою кар'єру як дизайнер, у 2008 році він приєднався до команди Facebook.

Нагадаємо, 24 вересня Сістром і Крігер несподівано подали у відставку. За даними ЗМІ, таке рішення може бути викликано розбіжностями з Марком Цукербергом, чия компанія Facebook придбала Instagram у 2012 році.

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Теги: #мессенджер Instagram