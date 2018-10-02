Призначений новий керівник Instagram

Новим головою компанії став Адам Моссері.

Співзасновники соціальної мережі Instagram Кевін Сістром і Майк Крігер представили нового керівника компанії. Ним став Адам Моссері.

Читайте такожДочекалися: Instagram почав тестувати функцію репосту

«Адам повинен створити нову команду, він знайде людей на керівні посади ключових підрозділів», — заявили співзасновники соцмережі, передає «Комерсант».

Моссері починав свою кар'єру як дизайнер, у 2008 році він приєднався до команди Facebook.

Нагадаємо, 24 вересня Сістром і Крігер несподівано подали у відставку. За даними ЗМІ, таке рішення може бути викликано розбіжностями з Марком Цукербергом, чия компанія Facebook придбала Instagram у 2012 році.