Кабмін затвердив склад наглядової ради "Укренерго"

Членами наглядової ради стали: Сергій Кушнір, Максим Немчинов, Олександр Поплавський, Шевкі Аджунер, Педер Андреасен, Олів'є Апперт, Луїджі де Франсіско.

Кабінет міністрів затвердив повний склад наглядової ради оператора Об'єднаної енергосистеми країни - компанії "Укренерго", куди увійшли 3 представники від держави та 4 незалежних члена.

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Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко.

"Реформа управління державними підприємствами просувається. Сьогодні ще одне велике і важливе для економіки країни підприємство - "Укренерго" отримало наглядову раду, в яку увійшли фахівці з успішним досвідом роботи на міжнародних ринках. Є у складі наглядової ради "Укренерго" чотири незалежних члена і три представника держави", - написав він.

Саєнко додав, що всі члени наглядової ради мають доведений успішний досвід реалізації комерційних проектів в енергетиці, досвід трансформаційних процесів, керували національними операторами електромереж в Європі.

Від держави до наглядової ради увійшли: Сергій Кушнір - заступник державного секретаря Кабінету міністрів, Максим Немчинов - держсекретар Міністерства енергетики та вугільної промисловості і Олександр Поплавський - радник віце-прем'єр-міністра Володимира Кістіона.

Незалежними членами наглядової ради стали: Шевкі Аджунер - голова наглядової ради ПАТ "Укрзалізниці", колишній директор Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні, Педер Андреасен - президент і виконавчий директор компанії Energinet (Данія), Олів'є Апперт - виконавчий директор Академії технологій (Франція), Луїджі де Франсиско - співзасновник і виконавчий директор DFC Economics (Італія).

Саєнко зазначив, що пошук і відбір незалежних членів спостережної ради здійснювала міжнародна компанія з пошуку вищих керівників Odgers Berndtson Ukraine.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2016 року Верховна Рада прийняла закон про корпоративному управлінні в держкомпаніях, який передбачає проведення корпоратизації, зокрема, створення наглядових рад. Передбачається, що ці заходи дозволять ізолювати держпідприємства від політичного впливу та спростять доступ компаній до міжнародного ринку капіталу.

Корпоратизація передбачає відкриті конкурси за призначенням керівників держпідприємств, оплату на рівні приватного сектора і призначення незалежних наглядових рад.

Довідка УНІАН. Національна енергетична компанія "Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. "Укренерго" є державним підприємством, перебуває у підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.