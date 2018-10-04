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В Україні дозволили обмін паперового паспорта на ІD-картку

14:01, 04 жовтня 2018
Різне
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Тепер паспорт у вигляді ID-картки можуть отримати всі бажаючі / фото УНІАН

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Про це повідомили в прес-службі Кабінету міністрів України.

"3 жовтня 2018 року уряд вніс зміни в постанову Кабінету міністрів України від 25 березня 2015 року № 302 "Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України". Тому з 1 листопада 2018 року громадяни України зможуть обміняти паспорти у формі книжечки на паспорт у формі картки за бажанням в будь-який час", – йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що обов'язкова заміна документів законодавством не передбачена: згідно із законом, усі раніше видані документи будуть діяти до закінчення терміну їх дії.

Введення паспорта у формі картки в Україні почалося у січні 2016 року. Зараз нові паспорти видаються лише у разі обміну паспорта замість втраченого або викраденого, а також особам, які досягли 14-річного віку. Наголошується, що головною метою введення нового документа є безпека суспільства, захист від підробки та крадіжки особистих даних.

Перший паспорт громадянина України видається безкоштовно, за заміну та відновлення документа необхідно сплатити адміністративний збір, розмір якого становить 279 гривень.

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