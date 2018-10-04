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ЗАЗ виграв у судовій справі, ініційованій Польським державним казначейством

20:01, 04 жовтня 2018
Різне
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ЗАЗ виграв у судовій справі, ініційованій Польським Державним Казначейством / фото УНІАН

Таким чином доводи Державного Казначейства Польщі були відхилені судом повністю, а претензії визнані безпідставними та необґрунтованими, йдеться в заяві компанії.

Варшавський суд визнав необґрунтованою позовну заяву Державного Казначейства до ЗАЗ про нібито невиконання додаткових умовних зобов'язань ЗАЗ, які не включені в Інвестиційний план, однак передбачені в приватизаційному договорі від 2005 року з купівлі 19,9% акцій FSO за 100 польських злотих, реальна вартість яких на той час оцінювалися незалежними експертами з великої четвірки в більш ніж мінус 1,2 мільярда злотих.

Казна висунула позов на суму понад 250 млн. злотих (понад $ 70 млн за поточним курсом), яку Державне Казначейство запросило для оплати договірних штрафів.

Доводи Державного казначейства були відхилені судом повністю.

«Ми вітаємо це позитивне рішення Варшавського суду. З огляду на деякі «відмінності» нашої судової системи і польської, ми змогли переконатися в тому, що винесення справедливого рішення на користь іноземного інвестора абсолютно нормальне явище, навіть якщо позивачем виступає держава. Це ніщо інше як висока правова культура суспільства, в якому діє принцип верховенства права», зазначив Ігор Сенюта, начальник департаменту майнових відносин Корпорації УкрАВТО.

Нагадаємо, що в четвертому кварталі 2017 року в ЗМІ з'явилася інформація про позов, ініційований Державним Казначейством Польщі до Запорізького Автомобілебудівного Заводу, про нібито невиконання зобов'язань, передбачених в приватизаційному договорі від 2005 року з купівлі акцій FSO.

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