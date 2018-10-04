ЗАЗ виграв у судовій справі, ініційованій Польським державним казначейством

Доводи Державного казначейства Польщі були відхилені судом повністю.

Варшавський суд (Польща) визнав необґрунтованим позовну заяву Державного казначейства до ЗАЗ щодо FSO.

Таким чином доводи Державного Казначейства Польщі були відхилені судом повністю, а претензії визнані безпідставними та необґрунтованими, йдеться в заяві компанії.

Варшавський суд визнав необґрунтованою позовну заяву Державного Казначейства до ЗАЗ про нібито невиконання додаткових умовних зобов'язань ЗАЗ, які не включені в Інвестиційний план, однак передбачені в приватизаційному договорі від 2005 року з купівлі 19,9% акцій FSO за 100 польських злотих, реальна вартість яких на той час оцінювалися незалежними експертами з великої четвірки в більш ніж мінус 1,2 мільярда злотих.

Казна висунула позов на суму понад 250 млн. злотих (понад $ 70 млн за поточним курсом), яку Державне Казначейство запросило для оплати договірних штрафів.

Доводи Державного казначейства були відхилені судом повністю.

«Ми вітаємо це позитивне рішення Варшавського суду. З огляду на деякі «відмінності» нашої судової системи і польської, ми змогли переконатися в тому, що винесення справедливого рішення на користь іноземного інвестора абсолютно нормальне явище, навіть якщо позивачем виступає держава. Це ніщо інше як висока правова культура суспільства, в якому діє принцип верховенства права», зазначив Ігор Сенюта, начальник департаменту майнових відносин Корпорації УкрАВТО.

Нагадаємо, що в четвертому кварталі 2017 року в ЗМІ з'явилася інформація про позов, ініційований Державним Казначейством Польщі до Запорізького Автомобілебудівного Заводу, про нібито невиконання зобов'язань, передбачених в приватизаційному договорі від 2005 року з купівлі акцій FSO.