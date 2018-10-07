Прем'єр-міністр Японії пообіцяв прийняти Британію в Транстихоокеанське партнерство

Він також висловив упевненість в тому, що Великобританія залишиться країною з «глобальною силою» навіть після того, як втратить свою роль «воріт в Європу» в результаті виходу з ЄС.

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що Японія «з відкритими обіймами» прийняла б Великобританію в транстихоокеанське партнерство.

Він також висловив упевненість в тому, що Великобританія залишиться країною з «глобальною силою» навіть після того, як втратить свою роль «воріт в Європу» в результаті виходу з ЄС, пише Financial Times.

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Він також закликав уникнути жорсткого варіанту Brexit без угоди, зазначивши, що сподівається на «мудре співробітництво» обох сторін.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що після виходу країни з ЄС іноземні висококваліфіковані фахівці будуть прийматися в країну в пріоритетному порядку.