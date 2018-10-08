Ердоган виключив можливість співпраці Туреччини з МВФ

Президент повідомив, що макроекономічні показники Туреччини набагато більше позитивні, ніж в інших країнах, що розвиваються.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив про те, що його країна назавжди закрила тему співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Так політик прокоментував заклики декількох політиків звернутися до МВФ, передає Anadolu.

"Сучасна Туреччина не потребує запозичень та іншої технічної підтримки з боку МВФ", - заявив Ердоган.

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Президент повідомив, що макроекономічні показники Туреччини набагато більше позитивні, ніж в інших країнах, що розвиваються.

Нагадаємо, зростання споживчих цін (індекс CPI) в Туреччині у вересні прискорилося до рекорду за останні 15 років - з серпня 2003 року. Інфляція склала 25,5% в річному вираженні.

Крім того, турецька ліра в поточному році втратила близько 40% вартості до долара через занепокоєння щодо впливу президента Туреччини Таїпа Ердогана на політику центробанку та суперечки з Вашингтоном.