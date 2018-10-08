Нардеп Дубіль: в 2019 році дефіцит фінансування медзакладів складе 45%

Із фінансуванням медицини у регіонах в 2019 році можуть виникнути суттєві труднощі.

Про це в інтерв’ю виданню «Вечірні вісті» заявив народний депутат України, член фракції «Батьківщина», член бюджетного комітету ВР Валерій Дубіль.

«Рік тому команда президента розповідала, як збирається розвивати систему охорони здоров'я у сільській місцевості. У бюджет на це заклали 4 млрд грн на 4 роки – по одному на кожен. Я думаю, ті, хто живе у сільській місцині, побачили цю програму в дії. 1 млрд коштів, закладений на 2018 рік, й досі не освоєний - ці порожні слова виявилися не більше, як звичайним піаром», - відзначив він.

У питаннях субвенції, на думку депутата, держава перекладає фінансовий тягар «все більше і більше на місця».

«У цьому році дефіцит фінансування медзакладів, які дійсно щодня рятують життя, склав 37%, а у проекті бюджету на 2019 рік - вже 45%. А тепер, зверніть увагу, у скільки місцевій владі обійдеться утримання медзакладів, якщо вона не хоче їхнього закриття. Майже 39 млрд грн!», - відзначив він.

За словами депутата, у минулому році субвенція склала 60,5 млрд. грн. при цьому 26,5 млрд були централізовані під управління МОЗу. «У 2019 картина зміниться - під МОЗом централізується на 40% більше грошей, а області отримають на 3% менше», - додав В. Дубіль.

«Нацслужба здоров'я також не отримає повного об'єму фінансування, про яке обіцяла влада, коли приймала «реформаторський законопроект». Згідно з ним, держава на 100% має покрити потребу в фінансуванні первинки (сімейна медицина). З 2019 року - вся первина медична допомога має фінансуватися виключно через НСЗУ. З урахуванням вікових коефіцієнтів та наявного розподілу населення за віковими групами, середня капітаційна ставка у 2019 році повинна дорівнювати 695,4 грн на людину. 100% потреба в фінансуванні первинної медичної допомоги складає 26,84 млрд грн, а у бюджет закладають тільки 15,3 млрд грн», - зазначив нардеп.

«Ось так проходить децентралізація Гройсмана - на МОЗ грошей у бюджеті вистачить, а про своє лікування пацієнти мають подбати самі. Ця «реформа» від влади - фрагментарна та піарна: показують високі результати тільки там, де є гроші. Де ж немає - панує суцільна розруха, штучно створена чиновниками Міністерства охорони здоров'я. І коли влада у країні зміниться, а це буде вже дуже скоро, реформу потрібно буде починати навіть не з нуля, а з мінусу», - резюмував він.