Британія включила торговельну угоду з Україною до своїх пріоритетів

Раніше Київ та Лондон вже узгодили підхід до нової угоди про вільну торгівлю, яка має замінити Угоду про асоціацію з ЄС після виходу Британії з Євросоюзу.

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе привітала рішення Уряду Великої Британії включити майбутню угоду про торгівлю між Великою Британією та Україною до своїх пріоритетів на період 2018-2019 років.

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Про це повідомляє Європейська правда.

Цинцадзе зустрілася з Міністром Великої Британії у справах Європи та Америки Аланом Данканом під час робочого візиту до Лондона. Говорячи за підсумками зустрічі про перспективи посилення торговельно-економічної співпраці двох країн, віце-прем’єр-міністр заявила, що Київ розраховує "максимально швидко та успішно завершити ці переговори"

Як відомо, Київ та Лондон узгодили підхід до нової угоди про вільну торгівлю, яка має замінити Угоду про асоціацію з ЄС після виходу Британії з Євросоюзу. Британська сторона ставить за мету підготувати текст нової угоди на середину наступного року.

Київ та Лондон домовилися, що на час переговорів щодо нової угоди на торгівлю з Британією будуть поширюватися норми Угоди про асоціацію з ЄС. Сторони мають погодити документ, який зафіксує цю норму.