Засновник Alibaba очолив рейтинг найбагатших жителів Китаю
09:29, 10 жовтня 2018Різне
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Другим став власник компанії-забудовника Evergrande Сюй Цзяінь.
Засновник Alibaba Джек Ма / temnila.com
Засновник, керівник і співвласник корпорації Alibaba Джек Ма очолив список найбагатших жителів Китаю за версією видання Hurun Report (китайський аналог Forbes).
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Його статок за рік зріс на 35% і оцінюється в $39 млрд, передає «Комерсант».
Другим став власник компанії-забудовника Evergrande Сюй Цзяінь. Його статок скоротився на 14% — до $36 млрд. Замикає трійку голова IT-корпорації Tencent Ма Хуатен з $35 млрд (-4% за рік).
Нагадаємо, у вересні Джек Ма повідомив, що йде з Alibaba. 54-річний мільярдер заявив, що має намір зайнятися благодійністю та освітніми проектами.
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