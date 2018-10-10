Засновник Alibaba очолив рейтинг найбагатших жителів Китаю

Другим став власник компанії-забудовника Evergrande Сюй Цзяінь.

Засновник, керівник і співвласник корпорації Alibaba Джек Ма очолив список найбагатших жителів Китаю за версією видання Hurun Report (китайський аналог Forbes).

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Його статок за рік зріс на 35% і оцінюється в $39 млрд, передає «Комерсант».

Другим став власник компанії-забудовника Evergrande Сюй Цзяінь. Його статок скоротився на 14% — до $36 млрд. Замикає трійку голова IT-корпорації Tencent Ма Хуатен з $35 млрд (-4% за рік).

Нагадаємо, у вересні Джек Ма повідомив, що йде з Alibaba. 54-річний мільярдер заявив, що має намір зайнятися благодійністю та освітніми проектами.