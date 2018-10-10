Google оскаржила рекордний штраф Єврокомісії у 4,3 мільярда євро

Штраф накладений за зловживання домінуючим становищем Android.

Конфлікт між європейськими антимонопольниками та Google продовжує набирати обертів. Вчора, 9 жовтня 2018 року, ключова структурна одиниця холдингу Alphabet подала апеляційну скаргу на нещодавнє рішення антимонопольної комісії Євросоюзу у справі про зловживання домінуючим становищем Android на ринку мобільних ОС.

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Нагадаємо, в липні Єврокомісія визнала Google винною в порушенні антимонопольного законодавства і виписала американській компанії штраф у розмірі 4,3 млрд євро, який став найбільшим в історії регулятора, пише itc.ua.

Крім штрафу, Google зобов'язали протягом 90 днів відмовитися від практики, яка порушує вільну конкуренцію – припинити вимагати встановлювати на смартфони тільки свої додатки та не обмежувати попередню установку будь-яких конкуруючих пошукових сервісів, в тому числі за замовчуванням. Ще тоді – у липні – Google заявила про намір подати апеляцію на це рішення, але зробила це тільки вчора, за кілька днів до закінчення терміну апеляційного оскарження.

Коли буде розглянута апеляція, поки невідомо. Європейський суд загальної юрисдикції, до якого звернулася Google, може роками тягнути з винесенням рішення.

Сподіватися на позитивний результат Google дозволяє недавня перемога Intel, якій вдалося здобути перемогу над європейськими антимонопольниками в Європейському суді за схожою справою, хоча той спір ще не закритий.

Минулого року Єврокомісія вже штрафувала Google – на 2,4 млрд євро за неконкурентну поведінку і зловживання домінуючим положенням на ринку інтернет-пошуку. На цей штраф Google теж подала апеляцію, але коли вона буде розглянута, поки незрозуміло.