У Черкаському аеропорту хочуть продати асфальт для погашення боргів із зарплати

Сума заборгованості по заробітній платі перед співробітниками аеропорту становить понад мільйон гривень.

Державна виконавча служба виставила на торги OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України) 10 лотів з асфальтом з Міжнародного аеропорту «Черкаси» задля погашення боргу по зарплаті у понад 1 мільйон гривень.

Стартова ціна за 10 тисяч тонн асфальтобетонного покриття після фрезерування - 1 230 000 гривень, повідомляється на сайті Мін'юсту.

Сума заборгованості по заробітній платі перед співробітниками аеропорту становить понад мільйон гривень.

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Як повідомляв УНІАН, у червні 2017 року в Черкасах було затримано виконувача обов’язки директора аеропорту на хабарі у розмірі 70 тис. грн. У поліції розповіли, що вона спільно з керівником приватного підприємства вимагали неправомірну вигоду від підприємця за здачу в оренду земельної ділянки та приміщення, які перебувають на балансі комунального підприємства.

Довідка. Аеропорт у Черкасах, розташований на західній околиці міста, він має статус міжнародного (з 2009 року). Аеропорт має єдину злітно-посадкову смугу, яка за усіма характеристиками є третьою в Україні за потужністю після обох київських. Вона здатна приймати будь-які типи літаків масою до 190 тонн.

Аеропорт був побудований у 1984 році і став одним із найбільших в УРСР, мав статус міжнародного, обслуговував до 80 рейсів за добу. В 1992 році він втратив статус міжнародного і припинив приймати міжнародні рейси.

Аеропорт припинив приймати літаки ще 1997 року, але остаточно був закритий 2001 року через проблеми з фінансуванням. У 2007 року він отримав новий сертифікат. З 2007 по 2009 роки аеропорт був реконструйований, суттєво відновились злітна смуга та аеровокзал.

Наразі аеропорт не працює за призначенням. Причиною цього називається близькість аеропорту «Бориспіль» (200 км). Крім того «Черкаси» вважаються запасним на випадок непередбачених ситуацій та поганих погодних умов в «Борисполі».