Forbes назвав найкращих роботодавців світу (список)

Рейтинг з 500 компаній очолили Alphabet, Microsoft і Apple. Всього ж у першій десятці найкращих роботодавців світу опинилося шість компаній США.

Журнал Forbes опублікував список 500 кращих роботодавців світу, складений на основі рейтингу 2 тис. найбільших публічних компаній із 60 країн.

Читайте такожБільше 30% працівників в Україні отримує зарплату в конвертах – ДФС

Щоб з'ясувати, хто з них найпривабливіший для співробітників, експерти Forbes і сервісу Statista проаналізували близько 430 тис. відгуків. При цьому авторів відгуків просили дати «рекомендацію» не тільки компанії, де вони працюють, але й компаніям з тієї ж галузі, з умовами праці на яких вони знайомі. 500 компаній, які отримали найвищі оцінки, були включені в список найкращих роботодавців світу, передає РБК.

Лідером рейтингу, як і рік тому, став Alphabet, материнський холдинг компанії Google, в якому, за даними Google, працює 72 тис. осіб. Друге місце утримала за собою Microsoft, а на третє з четвертого піднялася Apple. Водночас Japan Exchange Group, яка займала третє місце роком раніше, впала відразу на 12-те місце.

Всього ж у першій десятці найкращих роботодавців світу опинилися відразу шість компаній зі США — крім Alphabet, Microsoft і Apple у неї увійшли Walt Disney (4), Amazon.com (5) і біотехнологічна компанія Celgene (9). Решту світу в топ-10 представляють нафтогазова компанія з Гонконгу CNOOC (6), тайський Kasikornbank і два автогіганти з Німеччини — Daimler (7) і BMW (10).