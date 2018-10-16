Про це свідчать результати рейтингу «Regional Doing Business. 2018».

Вінниччина визнана найкомфортнішим регіоном для ведення бізнесу в Україні.

Про це свідчать результати рейтингу «Regional Doing Business. 2018», розробниками якого вдруге стали Офіс ефективного регулювання (BRDO) та Спілка Українських Підприємців (СУП).

Оцінювання проводилось за адаптованою методологією Світового банку на основі опитування вітчизняних підприємців. У фокусі дослідження 6 напрямків взаємодії підприємців із владою, а саме: створення підприємства, сплата місцевих податків; одержання дозволів на будівництво; оформлення земельної ділянки під об’єкт нерухомості; приєднання до електромережі, якість електронних сервісів. Детальніше з методологією можна ознайомитись за посиланням: http://rdb.brdo.com.ua/

За словами заступника голови BRDO Дениса Малюськи, коли рік тому був презентований перший рейтинг та рекомендації органам місцевого самоврядування щодо покращення умов започаткування та ведення бізнесу, у зміни не дуже вірили. «Вінниччина має найбільший прогрес в загальному заліку. Житомирщина - по компоненту створення підприємства, тепер вона може мотивувати підприємців переїжджати до них та відкривати бізнес. Чернігівщина готова конкурувати за об’єкти будівництва та має прогрес у відведенні земельних ділянок. А от Харківщина та Донецький регіон найбільш лояльні до бізнесу по сплаті податків».

Крім того, Офіс ефективного регулювання (BRDO) розробив Ключові рекомендації 2018 року для регіонів:

- запровадити електронне надання дозволів та погоджень шляхом приєднання до загальнодержавних систем електронних послуг або розробки локального аналогу;

- забезпечити прозорість містобудівної 2 документації, виклавши її онлайн;

- приєднатися до ініціативи #StartBusinessChallenge;

- зменшити до 0 розмір пайового внеску в інфраструктуру;

- прискорити процес оформлення земельних ділянок під лінії електропередач.