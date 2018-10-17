Майже половина населення світу живе на $5,5 на день - Світовий банк

Попри те, що частка населення світу, яке живе в умовах крайньої бідності до 2015 року знизилася до 10%, її темпи скорочення сповільнилися.

Майже половина населення земної кулі, або 3,4 мільярда осіб, живе менш ніж на 5,50 долара на день, незважаючи на зниження показників крайньої бідності по всьому світу.

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Про це повідомляє ТАСС з посиланням на доповідь Світового банку (СБ) "Бідність і загальне процвітання, спільне розв'язання проблем ліквідації убогості".

"Хоча економічні досягнення в усьому світі і свідчать про те, що дедалі менше людей живуть в умовах крайньої бідності, майже половина населення світу - 3,4 мільярда осіб - досі бореться за задоволення основних потреб. Існування на менш 3,20 долара на день відображає показник межі бідності в країнах з рівнем доходу нижче середнього, тоді як показник в 5,50 долара в день відображає стандарти в країнах з рівнем доходу вище середнього", - зазначають автори роботи. Вони пояснюють, що крайня бідність "визначається як існування менш ніж на 1,90 долара на день".

Незважаючи на те, що частка населення світу, яке живе в умовах крайньої бідності до 2015 року знизилася до 10%, її темпи скорочення сповільнилися, підкреслили в СБ.

Економісти пояснили, що "показники крайньої бідності значно знизилися, скоротившись з 36% у 1990 році", проте проведений ними аналіз характеру бідності свідчить про масштаби проблеми, пов'язаної з її викоріненням".

"У 2015 році понад 1,9 мільярда осіб, або 26,2% населення світу, проживали на менш ніж 3,20 долара в день, а близько 46% населення світу проживало на менш ніж 5,50 долара на день", - підкреслюється в документі.

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Так, "ддя тягаря злиднів найбільше вразливі жінки і діти", підкреслюють в СБ. "Доходи найбідніших 40% населення зросли в 70 з 91 країни, які відслідковуються в економіці. У більш ніж половині країн їхні доходи зростали швидше середнього рівня <...> однак прогрес зростання загального процвітання в деяких регіонах світу відстає", - зазначили економісти.

"Враховуючи, що економічне зростання означає, що більша частина бідного населення світу нині живе в багатших країнах, нові риси бідності і ширше розуміння бідності мають вирішальне значення для всебічної боротьби з нею", - йдеться в доповіді.