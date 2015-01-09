Ксенія Ляпіна стала головою новоствореної Державної регуляторної служби

Кабінет міністрів України призначив депутата Верховної Ради від партії Народний фронт Ксенію Ляпіну головою новоствореної Державної регуляторної служби.

Відповідну постанову № 1-р від 9 січня 2015 року опубліковано на сайті Кабміну.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів планує оптимізувати регулювання економіки, дозвільну та ліцензійну системи у сфері господарської діяльності шляхом створення Державної регуляторної служби на базі Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

Цілями діяльності Державної регуляторної служби є реалізація державної регуляторної політики, державної політики у сфері ліцензування, дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності; координація дій органів виконавчої влади, інститутів громадянського суспільства та підприємництва.

Читайте такожКабмін обіцяє вдвічі скоротити кількість контролюючих органів

У той же час, однією з головних завдань нового державного органу поряд з контролем господарської діяльності через ліцензійну та дозвільну системи стане забезпечення дерегуляції економіки.

Довідка УНІАН. Ксенія Ляпіна на дострокових виборах до Верховної Ради України 26 жовтня 2014 балотувалася від "Народного фронту" в столичному окрузі №216, але зайняла друге місце з результатом 23,63% голосів. Переможцем став самовисуванець Олександр Супруненко, його результат - 24,46% голосів.

Ляпіна виграла вибори в цьому окрузі в 2012 році.

Ксенія Ляпіна була народним депутатом 4-го, 5-го, 6-го і 7-го скликань.