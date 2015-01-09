Фінансова криза може змусити Путіна зважитися на реальні економічні реформи - The Guardian

Різке здешевлення нафти та економічна криза змусить Росію у найближчій перспективі вжити радикальних заходів, щоб врятуватися, пише Дзеркало тижня із посиланням на статтю Річарда Секва у The Guardian.

Країна переживає так званий "ідеальний шторм", який може змусити режим Володимира Путіна змінитися.

Оглядач зазначає, що Кремль захоче посилити свій контроль капіталів заради рубля.

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"Клас олігархів категорично виступає проти введення контролю над рухом капіталу. Але не виключено, що в уряду скоро не залишиться іншого вибору. Контроль над обміном валют сильно звузить можливості великого бізнесу, який донині використовує західні банки та офшорні холдинги, щоб управляти інвестиціями в Росії і зменшити свою вразливість перед політичними ризиками", - сказано у статті.

Путін у кінці минулого року оголосив про політику "деофшоризації" і закликав олігархів безкарно повертати свій капітал з-за кордону. Це може радикально змінити правила гри путінського режиму.

Водночас оглядач зазначає, що російський президент здивував своїми заявами про полегшення життя для малого і середнього бізнесу.

"Проте російська система розрахована на збереження інертності і діє в рамках підтримки балансу між кількома фракціями", - пише оглядач.

Фінансова криза змусить режим Путіна піти на радикальні зміни і позбутися від цієї інертності, чого не відбувалося від часів розпаду СРСР. І, на думку автора, президент Росії може здивувати і зважитися на реальні економічні реформи.

Раніше УНІАН повідомляв, що, на думку The Independent, заява Путіна про те, що високі ціни на горілку стимулюють виробництво потенційно небезпечних нелегальних спиртних напоїв і повинні бути обмежені урядом, є, можливо, першою ознакою того, що економічний тиск дійшов і до нього.