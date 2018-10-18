Акціонери Facebook запропонували зняти Цукерберга з поста голови ради директорів компанії

В останні роки Facebook опинилася в центрі кількох скандалів - від використання соцмережі для можливого втручання у вибори в США і поширення неправдивої інформації до передачі даних користувачів третім особам і злому десятків мільйонів акаунтів.

Кілька державних інвестиційних фондів у США підтримали пропозицію зняти Марка Цукерберга з посади голови ради директорів Facebook.

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Це, зокрема, казначей Нью-Йорка Скотт Стрінгер, який контролює діяльність пенсійного фонду держслужбовців міста (активи – $195 млрд), а також казначеї штатів Род-Айленд, Нью-Йорк і Пенсильванія, пишуть «Ведомости».

У своїй заяві вони підтримали пропозицію, яку в червні зробив фонд Trillium Asset Management, повідомляє The Wall Street Journal. «Щоб вивести Facebook з тієї неприємної історії, в якій вона опинилася, і відновити довіру американців та інвесторів, необхідний незалежний голова ради директорів», – йдеться в заяві Стрінгера.

В останні роки Facebook опинився в центрі кількох скандалів - від використання соцмережі для можливого втручання у вибори в США і поширення неправдивої інформації до передачі даних користувачів третім особам і злому десятків мільйонів акаунтів. Акції компанії з липня впали на 27%, цього року її покинули співзасновники Instagram і WhatsApp.

Хоча все більше інвесторів заявляють про необхідність передати посаду голови незалежному директору, який би допоміг Цукербергу, що також обіймає посаду гендиректора, поліпшити корпоративне управління, навряд чи це матиме практичні наслідки для засновника компанії.

Цукерберг контролює 59,9% голосів. У 2017 році аналогічна пропозиція розділити посади набрала трохи більше ніж 50% голосів акціонерів, якщо не враховувати частки 13 топ-менеджерів і директорів Facebook, включаючи Цукерберга, йдеться в заяві казначеїв. Їх нинішня пропозиція може бути винесена на голосування на річних зборах акціонерів у травні 2019 році.