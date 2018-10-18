В Україні шахраї продавали кредитні історії через Telegram

Кіберполіція викрила злочинне угруповання, яке торгувало особистими даними українців.

Співробітники Київського управління Департаменту кіберполіції та Національної поліції викрили трьох киян, які продавали інформацію з обмеженим доступом та персональні дані громадян через Інтернет.

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Про це повідомляє Liga.net з посиланням на офіційний сайт Кіберполіції.

"Серед послуг, які надавали зловмисники: перевірка особи з інформаційних баз українських банків, надання інформації про рух коштів по рахунках і кредитну історію", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що цю інформацію зловмисники отримували з баз даних одного з кредитних союзів і бази Державної фіскальної служби. Доступ до них забезпечували працівники кредитної спілки та ДФС, які входили до складу злочинного угруповання.

"Замовлення приймали через закритий Telegram-канал. Клієнти оплачували послуги через довірену особу. Надалі гроші потрапляли на підконтрольні учасникам групи банківські рахунки", - підкреслює видання.

Поліцейські зафіксували кілька випадків продажу злочинцями інформації, яка містила паспортні дані, номери мобільних телефонів, банківські рахунки громадян, відомості про родичів, близьких осіб та майно.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 КК України.