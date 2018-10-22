Як знаходити нові ідеї в бізнесі та успішно впроваджувати їх на практиці
12 листопада 2018 року на GLOBAL INSPIRING FORUM 2018, який відбудеться в Києві, ми пропонуємо Вам пройти шлях ВІД пошуку натхнення і народження ідей ДО трансформації цих ідей в інновації та їх впровадження.
Сьогодні успіх прогресивного бізнесу визначається вмінням прискорюватися і та виходити на новий рівень мислення.
Ми запросили на форум міжнародних спікерів, кожен з яких є експертом у своїй галузі та чий масштаб мислення і величезний досвід надихає і вражає одночасно.
Сьогодні світ змінюється з неймовірною швидкістю! Прискорюйтесь і ви, щоб завжди бути на крок попереду обставин - сформуйте концепцію ваших 4 I: Inspiration, Idea, Innovation, Implementation на GLOBAL INSPIRING FORUM!
4 причини стати частиною глобального:
1. I-Innovation: дізнаєтеся, як процеси глобалізації та діджиталізаціі змінять контекст майбутнього, і як трансформувати свій бізнес відповідно, щоб залишити конкурентів позаду.
2. I-Idea: отримаєте концепцію того, де шукати ідеї і як відкрити нові можливості там, де здається, що їх вже немає.
3. I-Inspiration: дізнаєтеся, як зарядити ідеєю команду і досягти переконливих результатів, або навіщо бути надихаючим лідером.
4. I-Implementation: відкриєте джерело сили для надрезультату і отримаєте інструменти для виховання власної зіркової команди чемпіонів.
Про спікерів:
Кевін Гаскелл – ех-СЕО BMW, Porsche і Lamborgini розповість про надихаюче лідерство;
Фредрік Харен – топ-спікер щорічного лідерського саміту в Сінгапурі, в якому беруть участь 70000 учасників оффлайн і 400000 онлайн, автор світового бестселеру «Idea book» поділиться досвідом пошуку нових нестандартних ідей;
Юхан Норберг – футуролог, режисер документального кіно і автор більш ніж 20 бестселерів на тему глобалізації та економіки вразить розповідями про інновації та глобальні перспективи;
Расмус Анкерсен – світовий бізнес-спікер нового покоління, автор бестселера «Голодний у раю» поділиться досвідом щодо впровадження нових ідей у свій бізнес і про те, як імплементувати новий досвід в роботу команд.
GLOBAL INSPIRING FORUM – ЦЕ ДЖЕРЕЛО ваших ПЕРЕКОНЛИВИХ результатІв!
ЧЕКАЄМО НА вас!
ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФОРУМ: https://goo.gl/uBPE6k
Організатор: компанія KA Group – premium business events.