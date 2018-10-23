Кабмін дозволив онлайн-продаж ліцензій на користування надрами

Експериментальний проект з проведення електронних торгів триватиме до 1 грудня 2019 року.

Постанова Кабінету міністрів України "Про реалізацію експериментального проекту з впровадження проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів" набуло чинності, що дає можливість Державній службі геології та надр України виставляти на електронні аукціони в Prozorro.Продажі дозволи на користування надрами.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

"Згідно із затвердженими умовами, вже з 24 жовтня 2018 року проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами здійснюється виключно відповідно до Тимчасового порядку, затвердженого зазначеною постановою. Експериментальний проект з проведення електронних торгів триватиме до 1 грудня 2019 року, після чого Держгеонадр має надати пропозиції щодо подальшого розвитку проекту", - сказано в повідомленні.

За словами першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Максима Нефьодова, головне завдання проекту – перевірити ефективність відкритих електронних аукціонів у сфері дозволів на користування надрами.

"Такий підхід вже довів свою ефективність у продажу активів Фонду гарантування вкладів, комунального майна, малої приватизації. Тому ми впевнені, що експеримент буде успішним", - цитує Нефедова прес-служба міністерства.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня цього року Кабінет міністрів України прийняв постанову про відкриття геологічної інформації, а також схвалив запуск з 1 вересня пілотного проекту проведення аукціонів на користування надрами тільки через електронні торги.

Державні і приватні видобувні компанії в 2017 році порівняно з 2016 роком збільшили видобуток газу в Україні на 3,1% – до 20,8 мільярда кубометрів. За цей же період наша країна скоротила споживання блакитного палива на 4% - до 31,9 мільярда кубометрів.

Раніше через відсутність аукціонів діяльність Держгеонадр гостро критикувалася з боку гравців ринку.

В середині травня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що протягом останніх чотирьох років Держгеонадр видала близько 700 спецдозволів на користування надрами, з яких лише 43 - за результатами проведення аукціонів.