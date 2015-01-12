В окупованому Севастополі знову відключають воду

Відключення пов'язане з повінню на річці Чорній, яка ускладнив роботу очисних споруд, передає crimea.hromadskeradio.org.

У міськводоканалі пояснили, що внаслідок відлиги і рясних опадів у річці Чорній, що впадає у Чорноріченське водосховище, піднявся рівень води. Очисні споруди не змогли звільнити воду від домішок, у зв'язку з чим водопостачання різних районів міста було тимчасово зупинене.

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У зв'язку із проходженням паводку на річці Чорна можливе обмеження подачі води по всіх районах міста.

У першу чергу в райони вулиць: пр. Генерала Острякова, вул. Хрустальова, вул. Лоцманська, вул. Боцманская, вул. Силаєва, вул. М.Музики, пр. Жовтневої Революції, вул. Фадеєва, вул. Косарєва, вул. Шевченка, бух. Камишова.

Раніше УНІАН повідомляв, що у листопаді жителям окупованого Севастополя ще на дві години скоротили час подачі води.