Завтра суд знову візьметься за дивовижну історію з літієвим бізнесом оточення Порошенко

Вартість запасів родовища, на яке компанія "Петро-Консалтинг" за 1 мільйон доларів отримала спецдозвіл, оцінюється в розмірі більше 2,5 мільярда доларів.

Окружний адміністративний суд Києва 25 жовтня розгляне позов Генеральної прокуратури України щодо можливого порушення законодавства при видачі Державною службою геології та надр ліцензії на розробку найбільшого в Україні родовищ літію - Шевченківського (Донецька область) для компанії "Петро-Консалтинг", власників якої пов'язують з оточенням президента України Петра Порошенка.

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Про це йдеться в реєстрі судових рішень.

"Призначити справу №826/7696/18 до судового розгляду по суті на 25 жовтня 2018 року в 14:00", - йдеться в реєстрі.

Згідно з реєстром, справу розглядає суддя Валерій Кузьменко, відомий прийняттям рішення про заборону Комуністичної партії України наприкінці 2015 року. Однак, перед цим Кузьменко пробував відсторонитися від розгляду цієї справи. Це стало причиною того, що Міністерство юстиції ініціювало перевірку його діяльності.

Як повідомляв УНІАН, за даними розслідування журналістів "Наші гроші з Денисом Бигусом", приватна компанія "Петро-Консалтинг" отримала спецдозвіл на розробку Шевченківського родовища літію (Донецька область). Цей дозвіл було отримано за процедурою апробації, тобто без проведення відкритого конкурсу.

За інформацією журналістів, компанія ніби "переоцінила" документи на відкрите ще в 1982 році родовище. Вартість запасів родовища, на яке компанія отримала спецдозвіл, оцінюється в розмірі понад 2,5 мільярда доларів.

Формальними власниками "Петро-Консалтинг" є ресторатор зі Львова Олег Большаков і київський скульптор Микола Єсипенко. Проте пізніше генеральний директор "Петро-Консалтинг" підтвердив журналістам, що один з керівників компанії - Тарас Ігнащенко - молодий непублічний бізнесмен, син Володимира Ігнащенка - радника міністра енергетики Ігоря Насалика.

За даними журналістів, сім'я Ігнащенко глибоко інтегрована в президентське оточення. Він радник міністра Насалика; помічник нардепа від БПП Анатолія Матвієнка; сусід іншого нардепа і бізнес-партнера президента Ігоря Кононенка. Молодший Ігнащенко веде бізнес з Ігорем Гладковским, сином першого заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони України, раніше - бізнес-партнером Порошенка в компанії "Богдан", Олега Гладковського. Ігор Гладковський і Тарас Ігнащенко є співзасновниками ТОВ "Київбіоенерго".

В середині травня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що протягом останніх чотирьох років Держгеонадр видала близько 700 спецдозволів на користування надрами, з яких лише 43 - за результатами проведення аукціонів.

За словами Луценка, уряд зобов'язаний забезпечити стовідсотково відкриті конкурсні аукціони на будь-які природні ресурси.

Раніше ЗМІ повідомляли, що комісія Держгенедр планувала 22 жовтня надати компанії "Петро-Консалтинг" ще одне велике родовище літію в Кіровоградській області, але в останній момент засідання комісії зірвалося.