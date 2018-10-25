6 мільярдів гривень щорічно не отримує бюджет з вини українських чиновників

Лотерейний ринок міг з 2016 року платити податків на 6 мільярдів гривень щорічно.

За розрахунками спеціалістів "М.С.Л.", лотерейний ринок вже з 2016 року міг вийти на рівень сплати податків 5-6 мільярдів гривень щорічно, але цьому завадили дії українських чиновників.

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Про це заявив президент оператора державних лотерей "М.С.Л." Георгій Ложенко у прямому ефірі на телеканалі EspressoTV.

За його словами, саме з 2014 року почалась руйнація та штучний перерозподіл лотерейного ринку, і кожний наступний міністр фінансів цю руйнацію успішно продовжував. Таким чином, чиновники своїми діями створили умови для появи нелегальних лотерей – що і призвело до втрат державного бюджету.

"Якщо люди організовують якісь ігри, навіть у "тіні", то це означає, що їм дали можливість працювати нелегально. Комусь при владі захотілось перерозподілити ринок", - зазначив Георгій Ложенко.

Одним з інструментів для створення "тіньових" лотерей були зміни у податкове законодавство – платити податок повинен був кожний гравець незалежно від розміру виграшу. "Звичайному гравцю не важливо чи сплачує лотерейний оператор податки чи ні – його цікавить лише свій виграш. Якщо гравець виграв 5 гривень, а лотерейний оператор виплачує йому 4,56 гривень, то він більше не прийде до цього оператора. І це проблема влади, а не споживача", - підкреслив Георгій Ложенко.

Також, Георгій Ложенко підкреслив, що грошовий обіг лотерейного ринку до сих пір не прозорий: "Потрібно вимірювати скільки грошей отримано від гравців, скільки отримав оператор після виплати виграшів, скільки він заплатив податків, скільки витратив на соціальні та гуманітарні проекти. Така система працює в усьому світі. Але ніхто не хоче застосовувати таку систему у нас".