Миколаївщина серед лідерів в країні по підтримці малого та середнього бізнесу. На досягнутому зупинятися не збираємося - Олександр Кушнір

Миколаївщина знаходиться в лідерах по країні з питань підтримки розвитку малого і середнього підприємництва, але зупинятися на цьому не можна. Тому будемо й надалі вдосконалювати програми підтримки підприємців і створювати умови для прозорого і ефективного функціонування бізнесу.

Про це заявляє заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації Олександр Кушнір.

Так, продовжуючи цілеспрямовану і системну роботу в цьому питанні, 24 жовтня заступник голови облдержадміністрації Олександр Кушнір провів чергове засідання робочої групи з представниками малого і середнього бізнесу щодо розробки проекту заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Миколаївській області на 2019-2020 роки.

Спілкуючись із підприємцями заступник голови ОДА відзначив, що наприкінці 2016 року, коли свою роботу розпочала команда голови ОДА Олексія Савченка, було відчутно соціальний запит щодо цього питання, однак виявлено, що в недостатній мірі приділялася увага розвитку малого і середнього бізнесу в області.

«В максимально короткий термін нами було розроблено Програму підтримки малого і середнього підприємництва на 2017-2018 рік. Ця програма вперше була реально наповнена, вперше почала працювати і дала результати в короткий період. Нами було прийняте рішення йти по декільком напрямкам. Один із них – це програма відшкодування відсоткових ставок по кредитам за створення робочого місця. Якщо ви представник малого чи середнього бізнесу і берете кредит на розвиток своєї справи, яка передбачає створення нового легального робочого місця, ви маєте можливість подати документи і отримати відшкодування частини відсоткової ставки з обласного бюджету», - звернувся Олександр Кушнір до представників бізнесу.

Аби донести деталі роботи програми ОДА запустила проведення низки «кущових» семінарів по всій Миколаївщині, щоб охопити максимальну кількість зацікавлених громадян. Експерти, представники ОДА та банків роз’яснювали підприємцям її особливості і переваги. Крім того, в законодавчому полі спрощено перелік документів для участі в проекті.

«У 2017 році на відшкодування відсоткових ставок було виділено 2 млн грн, в цьому році вже 4 млн грн. Що само собою говорить про високий попит підприємців та ефективність роботи програми. Одразу скажу наступне - за результатами наступного засідання, яке відбудеться вже незабаром, не всі учасники встигнуть отримати компенсацію, бо заявок більше, ніж наявних коштів», - сказав Олександр Кушнір.

Заступник очільника області також наголосив, що за підсумками 2017 року Миколаївська область зайняла 1 місце по впровадженню Програми розвитку малого і середнього бізнесу серед областей України.

«Закінчується 2018 рік і ми приступили до того, що нам потрібно на наступні 2 роки розробити Програму, удосконалити механізм роботи та співпрацю з різного роду експертами. На переконання голови ОДА Олексія Савченка і на моє особисте переконання – це не може бути односторонній шлях, коли чиновник визначає що краще для малого і середнього бізнесу, так само як і не може підприємець в односторонньому порядку визначати що краще для нього. Адже ми сповідуємо різні цілі: наша задача – забезпечити, щоб підприємці могли нормально функціонувати, забезпечувати себе і сплачувати податки. Кожен підприємець, який діє ставить собі одну задачу – отримання максимального прибутку і зменшення сплати податку. Правда десь посередині. Тож, нами було затверджено план зустрічі з підприємцями різного формату, аби зібрати різні точки зору і вийти з єдиною позицією, щоб це була позиція області – підприємців, експертів, спільноти, адміністрації, депутатів. Скажу відверто - у нас є хороший результат, але ми повинні рухатися вперед. Ми не женемося за результатом, він у нас - наслідок того, що робимо», акцентував Олександр Кушнір.

Заступник голови відзначив - зустріч із підприємцями була продуктивною, що ще раз доводить – ОДА працює у правильному напрямку.

Присутні мали змогу ознайомитися із презентацією продукції/послуг представників малого і середнього бізнесу з усієї області, і побачити наскільки вони є різноманітними.

«Головним є те, що нам вдалося почути про проблематику з якою стикаються підприємці, озвучено й пропозиції щодо включення нових механізмів у Програму розвитку і підтримки МСП. Один із напрямків, який будемо вносити на розгляд вже наприкінці цього року – зустрічі студентів із потенційними роботодавцями. Підприємці матимуть можливість вирішити питання із кадровим забезпеченням, а молоді спеціалісти отримають гідні робочі місця. Головне, що маємо пам’ятати: люди – наша найбільша цінність, робимо усе на їх благо!» - резюмував Олександр Кушнір.