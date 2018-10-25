Великобританія оштрафувала Facebook за витік даних користувачів

У період з 2007 по 2014 рік компанія обробляла особисту інформацію користувачів, надаючи розробникам додатків доступ до даних без інформованої згоди.

Британське управління з питань інформації (ICO) оштрафувало американську компанію Facebook на 644 тис. дол. за нездатність захистити конфіденційність своїх користувачів.

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Як повідомляє Associated Press, ICO встановило, що в період з 2007 по 2014 рік Facebook обробляв особисту інформацію користувачів, надаючи розробникам додатків доступ до їхньої інформації без інформованої згоди. Зокрема, особисті дані 87 мільйонів осіб були використані без їх відома.

«Facebook не зміг достатньою мірою захистити конфіденційність своїх користувачів до, під час і після незаконної обробки цих даних. Компанія з такими розмірами і досвідом повинна була зробити більше», - сказала інформаційний комісар ICO Елізабет Денхам.

Згідно з заявою організації, безліч даних пізніше було передано іншим організаціям, включаючи SCL Group, материнську компанію політичних консультантів Cambridge Analytica.

Відзначається також, що штраф для Facebook виявився максимально допустимим за законом на момент порушення.

«Якщо б цей скандал стався після введення нових правил захисту даних ЄС у цьому році, сума була б набагато вищрю - включаючи максимальні штрафи в розмірі 17 мільйонів фунтів, або 4% від світового обороту, залежно від того, що більше», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Facebook потрапив у глобальний скандал через те, що британська консалтингова фірма Cambridge Analytica, яка брала участь у підготовці президентської кампанії Дональда Трампа на виборах США в 2016 році, неправомірно отримала доступ до особистих даних десятків мільйонів користувачів Facebook.

У жовтні кілька державних інвестиційних фондів у США підтримали пропозицію зняти Марка Цукерберга з посади голови ради директорів Facebook через численні скандали навколо компанії.