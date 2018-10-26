Російська агресія в Азовському морі негативно впливає на економіку України - Йованович
Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович заявляє, що агресія Російської Федерації в Азовському морі спричиняє негативний економічний вплив на Україну.
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Про це йдеться в повідомленні Посольства США в Україні в мікроблозі Twitter.
"Під час мого візиту в Маріупольський порт мене стурбувало те, що я побачила - негативний економічний вплив на Україну зростаючої російської агресії в Азовському морі", - підкреслила Йованович.
"США підтримують суверенітет і територіальну цілісність України, і закликають Росію припинити переслідування міжнародних морських перевезень в Азовському морі", - заявила дипломат.
Як повідомляв УНІАН, Європарламент 25 жовтня схвалив резолюцію, в якій закликав усі країни-члени Європейського Союзу в Раді ЄС бути готовими посилювати санкції проти РФ в разі загострення ситуації в Азовському морі.
Крім того, в резолюції висловлюється стурбованість постійної мілітаризацією Росією в регіоні Чорного та Азовського морів і засуджуються зловживання РФ з надмірними перевірками торговельних суден України і країн-членів Євросоюзу в Азовському морі.
Також ЄП запропонував призначити спеціального представника Євросоюзу у справах Криму і Донбасу.